Curicó Unido rescató un empate agónico ante Copiapó con gol de Leandro Benegas

En un desenlace dramático disputado en el Estadio La Granja, Curicó Unido logró sellar una igualdad 1-1 frente a Deportes Copiapó, en el marco de la sexta fecha del campeonato de ascenso. El conjunto local parecía condenado a un nuevo traspié, pero la aparición del experimentado Leandro Benegas en el tiempo de adición cambió el destino del compromiso.

El trámite del encuentro comenzó favorable para la escuadra visitante, que impuso sus términos durante la etapa inicial. Fue así como a los 26 minutos de juego, el atacante Lautaro Palacios adelantó al "León de Atacama" mediante la ejecución de un tiro penal. Tras la apertura de la cuenta, el elenco maulino buscó incesantemente el empate, el cual recién se concretó en el primer minuto de descuento del complemento, cuando Benegas aprovechó un rebote en el travesaño para arremeter en el área y anotar de cabeza.

Gracias a este punto rescatado en casa, los "torteros" evitaron la que hubiese sido su cuarta derrota de la temporada, situándose momentáneamente en el 14° puesto con cinco unidades. En la vereda opuesta, Deportes Copiapó desperdició una oportunidad clave para presionar a los punteros, Puerto Montt y Recoleta (ambos con 12 puntos), quedando relegado a la quinta plaza con nueve positivos.

Respecto a la próxima jornada, Curicó Unido deberá visitar a Unión San Felipe el sábado 11 de abril a las 15:00 horas. Por su parte, Deportes Copiapó recibirá en el norte a Recoleta el domingo 12 de abril desde las 12:30 horas, buscando retomar la senda del triunfo.

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