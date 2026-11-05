Curicó Unido oficializa que Damián Muñoz no dirigirá al club durante el próximo año

Si bien el propio Damián Muñoz había adelantado tras la goleada por 4-1 ante Deportes Temuco del pasado viernes que no seguiría como entrenador de Curicó Unido de cara a la próxima temporada, el cuadro "tortero" tardó casi una semana en confirmarlo.

Es que recién este jueves el conjunto albirrojo oficializó la partida del entrenador nacional y los integrantes de su cuerpo técnico.

"Curicó Unido agradece profundamente el trabajo y compromiso de Damián Muñoz y su cuerpo técnico, quienes no continuarán al mando de nuestro plantel profesional durante la temporada 2027", publicó el elenco maulino a través de sus redes sociales.

De esta manera, junto a Muñoz parten el preparador físico Rodrigo Cofré, el asistente técnico Patricio Peralta y el analista audiovisual Gonzalo Alcázar.

Consignar que Curicó Unido puso fin a su temporada en la Primera B con esa goleada ante Deportes Temuco, que fue el único partido disputado el fin de semana pasado en el ascenso, pues la ANFP decidió postergar todos los otros cotejos para el fin de semana del 15 de noviembre tras la desafiliación de San Marcos de Arica.

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