Curicó Unido descarta negociaciones con Jaime Vera tras la salida de Damián Muñoz

Pese a la goleada conseguida frente a Deportes Temuco, Damián Muñoz confirmó que no continuará al mando de Curicó Unido durante la próxima temporada, abriendo interrogantes sobre quién asumirá la dirección técnica del equipo para el siguiente campeonato.

Tras conocerse la salida de Muñoz, comenzaron a circular rápidamente versiones que apuntaban a supuestas negociaciones entre el cuadro "tortero" y Jaime Vera para que este último asumiera la banca albirroja de cara a la próxima campaña. Sin embargo, desde el club salieron a frenar estas especulaciones.

En ese contexto, el gerente deportivo de la institución, Carlos Bechtholdt, descartó que existan conversaciones con algún entrenador para ocupar el cargo que dejará Muñoz.

"No hemos conversado con ningún técnico, ya que primero hay un tema de evaluaciones. Tenemos todo noviembre y diciembre para analizar", expresó de manera tajante Bechtholdt en conversación con MCU Pura Pasión.

"Desde la dirección deportiva del club no se ha hablado en ningún minuto de esta situación, lo descarto totalmente", añadió el directivo.

PURANOTICIA