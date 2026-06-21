Curicó Unido derrota a Ñublense por 1-0 en la tercera fecha de la Copa Chile

Curicó Unido venció por 1-0 a Ñublense en un partido válido por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Chile, disputado en el Estadio La Granja, en la región del Maule durante este domingo.

El único gol del compromiso llegó apenas iniciado el segundo tiempo. A los 47 minutos, el joven de 20 años Joaquín Alfaro sorprendió con un potente remate que se convirtió en el tanto decisivo de la jornada.

Con este resultado, el elenco curicano alcanzó las 6 unidades en el grupo, igualando la línea de Rangers en la parte alta de la tabla. Ñublense, en tanto, y la Universidad de Concepción continúan sin sumar puntos en la competencia.

En la próxima fecha, Curicó Unido visitará a la Universidad de Concepción, mientras que Ñublense deberá enfrentar a Rangers en condición de forastero.

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