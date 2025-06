Curicó dio la sorpresa ante la U y dejó tambaleando al campeón de Copa Chile

Curicó Unido dio uno de los grandes golpes de la Copa Chile este domingo en el estadio Huachipato CAP-Acero al derrotar por 2-1 a Universidad de Chile, vigente campeón del torneo, que quedó tambaleando en la llave por los octavos de final.

El técnico azul Gustavo sufrió un verdadero dolor de cabeza para armar no solo el equipo titular sino que toda la lista de convocados para el choque de este domingo, debido a las ausencias de once jugadores entre convocados para la Selección adulta y la sub 20, además de la lesión de Charles Aránguiz.

Y aunque igualmetne pudo alinear a varios futbolistas estelares y el equipo tuvo un par de ocasiones claras para anotar (3' y 14'), además de tomar las riendas del compromiso, los locales también respondieron (11') y después de que se cumpliera la media hora de juego, Diego Rojas asistió a Nicolás Fernández, quien puso por delante los torteros con un tiro cruzado que no pudo atajar Cristopher Toselli (32').



El dueño de casa no sacó el pie del acelerador y tras un disparo lejano de Braulio Guisolfo que ningún defensa se atrevió a desviar, Cristián Bustamante apareció completamente destapado en el área para estirar las cifras y desatar los festejos en la banca de Héctor Almandoz (41').

Recién sobre el final del primer tiempo llegó la reacción de la U, que estrechó las diferencias con un penal convertido por Leandro Fernández (45'). Parecía que la conquista del argentino quedaría como anécdota cuando el árbitro pitó una pena máxima para los curicanos, pero el remate de Bustamante se marchó ancho (45+2').

Con la obligación de dar vuelta el marcador, Álvarez hizo varias modificaiones en el entretiempo y con el ingreso de Rodrigo Contreras, los estudiantiles partieron el complemento con cuatro atacantes, lo que inevitablemente le otorgó mayor volumen ofensivo, a la vez que desprotegió su retaguardia.



La visita presionaba incesantemente en terreno del cuadro maulino, que apeló a los contragolpes y en más de una ocasión estuvo cerca de causar daño (70' y 78'), pero sus delanteros no estuvieron finos para aumentar la ventaja y dejar encaminada una eventual clasificación a cuartos de final.

El Romántico Viajero lo intentó en los descuentos pero no le alcanzó para evitar la derrota y quedó obligado a ganar por al menos dos goles en la revancha para dar vuelta la llave con albirrojos. El partido de vuelta está programado para las 18 horas del miércoles 11 de junio.

Curicó Unido

Hernán Muñoz; Joaquín González, Henry Sanhueza, Francisco Oliver, Ronald de la Fuente; Braulio Guisolfo, Carlos Herrera, Yerko Leiva (Felipe Ortiz, 90+3'); Nicolás Fernández (Ian Aliaga, 75'), Cristián Bustamante (Matías Retamal, 75'), Diego Rojas. (DT: Héctor Almandoz)

Universidad de Chile

Cristopher Toselli; Nicolás Ramírez (Marcelo Díaz, 45'), Franco Calderón, Matías Zaldivia; Julián Alfaro (Rodrigo Contreras, 45'), Gonzalo Montes, Israel Poblete, Antonio Díaz (José Castro, 45'); Nicolás Guerra (Renato Huerta, 79'), Lucas Di Yorio, Leandro Fernández. (DT: Gustavo Álvarez)

Árbitro: Cristian Galaz

Estadio: Huachipato CAP-Acero, Talcahuano

