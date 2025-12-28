Culpan a Meneghini de frenar la llegada de refuerzo paraguayo a la U

La inminente llegada de Francisco Meneghini como nuevo director técnico de Universidad de Chile no solo cubriría la vacante dejada por Gustavo Álvarez, sino que también habría generado complicaciones en el mercado de pases del conjunto azul.

Según aseguró Regis Marques, representante del mediocampista defensivo paraguayo Lucas Romero, el cambio de entrenador provocó que las negociaciones quedaran en stand by, cuando el fichaje estaba prácticamente cerrado.

“Con Universidad de Chile quedó en pausa por el cambio de técnico y ahora volveremos a hablar con ellos, pero obvio que se enfrió un poco porque cambiaron al DT”, explicó el agente en conversación con ABC Deportes.

Marques agregó que “estaba casi arreglado en la U, teníamos la propuesta para firmar y hubo este cambio de director técnico. Muy raro”, dando cuenta del impacto que tuvo la modificación en la banca del Romántico Viajero.

El volante paraguayo, actualmente perteneciente a Recoleta FC y convocado a la selección guaraní en la última fecha FIFA de noviembre, comienza así a sumar interesados fuera de Chile. “Queremos mirar lo mejor para Lucas y estamos escuchando a otros clubes también. Peñarol, incluso Olimpia, que me llamó diciendo que lo quieren, pero tienen que ser responsables con las finanzas del club”, advirtió Marques.

De esta manera, Universidad de Chile podría perder terreno en la carrera por uno de los refuerzos que parecía encaminado, justo en un mercado donde la definición temprana del plantel será clave para el nuevo proyecto deportivo.

