Cuestionan al DT de Torino por dejar a Maripán en la banca ante Inter de Milán

La sorpresiva suplencia de Guillermo Maripán en la derrota y eliminación del Torino frente al Inter de Milán por Copa Italia generó cuestionamientos en la prensa italiana, particularmente en el medio partidario Toro News, vinculado a La Gazzetta dello Sport, que puso en duda la determinación del entrenador Marco Baroni.

El defensa chileno comenzó el encuentro en el banco de suplentes e ingresó recién en el segundo tiempo, en un partido que terminó marcando la salida del conjunto granate del torneo. La decisión llamó la atención debido al rol protagónico que ha tenido “Memo” Maripán desde su llegada al club la temporada pasada, consolidándose como una de las piezas claves del esquema defensivo.

En su análisis, Toro News respaldó sus críticas con cifras. “Según datos de Sofascore, las nueve porterías a cero del Torino esta temporada han sido con Maripán en el campo. Sin él, solo en dos ocasiones el equipo logró mantener su arco en cero”, destacaron, evidenciando el impacto directo del chileno en el rendimiento defensivo.

El medio subrayó además una llamativa contradicción del conjunto granate: una de las defensas más vulnerables del campeonato, pero líder en partidos sin recibir goles, fenómeno que, según el análisis, se explica principalmente por la presencia del zaguero nacional. “El impacto de Maripán destaca con fuerza, confirmando que su presencia es un factor decisivo en la solidez del Torino”, afirmaron.

Si bien reconocieron que algunas de las derrotas más duras del equipo también ocurrieron con el chileno como titular, insistieron en que la diferencia en rendimiento y confianza defensiva es “abismal” cuando Maripán no está en cancha. Por ello, el portal cerró planteando una interrogante directa al cuerpo técnico: “¿Por qué prescindir de Maripán en el que fue, sin duda, el partido más importante del año?”.

PURANOTICIA