Cuatro jugadores que disputaron el Mundial Sub-20 destacan en la nómina de Chile para los amistosos ante Rusia y Perú

Se aproxima la fecha FIFA de noviembre, donde la Selección chilena viajará a Rusia para enfrentar al combinado local y a Perú el sábado 15 y el martes 18 de este mes, respectivamente.

Y la Roja ya tiene nómina para dichos partidos, pues este lunes el elenco nacional confirmó la convocatoria a través de sus redes sociales.

En la lista del técnico interino Nicolás Córdova, quien llamó a 26 jugadores, resalta la citación de cuatro futbolistas que disputaron el Mundial Sub-20, como son el arquero Sebastián Mella, el defensa Ian Garguez y los volantes Agustín Arce y Lautaro Millán. A ellos se suma otro jugador de la categoría, Iván Román, quien se lesionó en la previa al último amistoso con Perú.

En cuanto a otros futbolistas, destaca el regreso de Darío Osorio y la ausencia del lesionado Lucas Assadi, mientras que también están presentes otros "europeos" como Gabriel Suazo, Ben Brereton, Francisco Sierralta e Ignacio Saavedra.

Esta es la nómina completa de Chile para jugar ante Rusia y Perú:

ARQUEROS

Lawrence Vigouroux | Swansea City (Gales)

Thomas Gillier | CF Montreal (Canadá)

Sebastián Mella | Huachipato

DEFENSAS

Fabián Hormazábal | Universidad de Chile

Francisco Salinas | Coquimbo Unido

Iván Román | Atlético Mineiro (Brasil)

Guillermo Maripán | Torino FC (Italia)

Benjamín Kuscevic | Fortaleza (Brasil)

Francisco Sierralta | Auxerre (Francia)

Gabriel Suazo | Sevilla FC (España)

Matías Sepúlveda | Universidad de Chile

Ian Garguez | Palestino

VOLANTES

Rodrigo Echeverría | Club León (México)

Vicente Pizarro | Colo Colo

Marcelino Núñez | Ipswich Town (Inglaterra)

Felipe Loyola | Independiente (Argentina)

Ignacio Saavedra | Sochi (Rusia)

Javier Altamirano | Universidad de Chile

Agustín Arce | Deportes Limache

Lautaro Millán | Independiente (Argentina)

DELANTEROS

Darío Osorio | Midtjylland (Dinamarca)

Ben Brereton Díaz | Derby County (Inglaterra)

Lucas Cepeda | Colo Colo

Gonzalo Tapia | Sao Paulo (Brasil)

Alexander Aravena | Gremio (Brasil)

Maximiliano Gutiérrez | Huachipato

