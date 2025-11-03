Cuatro jugadores que disputaron el Mundial Sub-20 destacan en la nómina de Chile para los amistosos ante Rusia y Perú

En cuanto a otros futbolistas, destaca el regreso de Darío Osorio y la ausencia del lesionado Lucas Assadi, mientras que también están presentes otros "europeos" como Gabriel Suazo, Ben Brereton, Francisco Sierralta e Ignacio Saavedra.
Se aproxima la fecha FIFA de noviembre, donde la Selección chilena viajará a Rusia para enfrentar al combinado local y a Perú el sábado 15 y el martes 18 de este mes, respectivamente.
Y la Roja ya tiene nómina para dichos partidos, pues este lunes el elenco nacional confirmó la convocatoria a través de sus redes sociales.
En la lista del técnico interino Nicolás Córdova, quien llamó a 26 jugadores, resalta la citación de cuatro futbolistas que disputaron el Mundial Sub-20, como son el arquero Sebastián Mella, el defensa Ian Garguez y los volantes Agustín Arce y Lautaro Millán. A ellos se suma otro jugador de la categoría, Iván Román, quien se lesionó en la previa al último amistoso con Perú.
En cuanto a otros futbolistas, destaca el regreso de Darío Osorio y la ausencia del lesionado Lucas Assadi, mientras que también están presentes otros "europeos" como Gabriel Suazo, Ben Brereton, Francisco Sierralta e Ignacio Saavedra.
Esta es la nómina completa de Chile para jugar ante Rusia y Perú:
Lawrence Vigouroux | Swansea City (Gales)
Thomas Gillier | CF Montreal (Canadá)
Sebastián Mella | Huachipato
Fabián Hormazábal | Universidad de Chile
Francisco Salinas | Coquimbo Unido
Iván Román | Atlético Mineiro (Brasil)
Guillermo Maripán | Torino FC (Italia)
Benjamín Kuscevic | Fortaleza (Brasil)
Francisco Sierralta | Auxerre (Francia)
Gabriel Suazo | Sevilla FC (España)
Matías Sepúlveda | Universidad de Chile
Ian Garguez | Palestino
Rodrigo Echeverría | Club León (México)
Vicente Pizarro | Colo Colo
Marcelino Núñez | Ipswich Town (Inglaterra)
Felipe Loyola | Independiente (Argentina)
Ignacio Saavedra | Sochi (Rusia)
Javier Altamirano | Universidad de Chile
Agustín Arce | Deportes Limache
Lautaro Millán | Independiente (Argentina)
Darío Osorio | Midtjylland (Dinamarca)
Ben Brereton Díaz | Derby County (Inglaterra)
Lucas Cepeda | Colo Colo
Gonzalo Tapia | Sao Paulo (Brasil)
Alexander Aravena | Gremio (Brasil)
Maximiliano Gutiérrez | Huachipato
