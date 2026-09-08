Crystal Palace goleó al Middlesbrough por la Carabao Cup en la primera titularidad de Darío Osorio

Darío Osorio mostró destellos de calidad en su primera titularidad con el Crystal Palace, cuadro que se impuso por un contundente 3-0 al Middlesbrough en el marco de la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra (Carabao Cup).

El chileno no se dejó llevar por el nerviosismo e incluso inició un par de acciones de peligro que sus compañeros no pudieron concretar (14' y 22').

Pero el volante siguió insistiendo y participando de acciones ofensivas, hasta que en el minuto 37 combinó con Will Hughes, quien habilitó por la banda derecha a un Óscar Mingueza que envió un centro que conectó Jorgen Strand Larsen para abrir el marcador.

Las "águilas" aumentaron las cifras en el inicio del complemento, con un cabezazo del mismo Strand Larsen que impactó un balón aéreo de Ben Chilwell (51'). Por detrás del noruego venía el oriundo de Hijuelas para convertir.

Poco después, el entrenador decidió reemplazar al formado en Universidad de Chile por Daichi Kamada (59') y el japonés le pagó la confianza con otra anotación para sellar la goleada (71').

A la espera de conocer su destino en el torneo, Osorio y compañía se prepararán de cara al encuentro de este sábado ante el Ipswich Town de Marcelino Núñez por la cuarta fecha de la Premier League.

(Imagen: @cpfc)

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