Críticas en Argentina a la opaca actuación de Carlos Palacios en la derrota de Boca Juniors ante Vasco da Gama

Carlos Palacios volvió a tener una oportunidad como titular en Boca Juniors. Sin embargo, el chileno no logró aprovecharla y estuvo lejos de mantener el buen nivel que había mostrado en los últimos encuentros del cuadro xeneize.

El nacional vivió una amarga jornada en la derrota por 1-0 ante Vasco da Gama en La Bombonera, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El mediocampista no consiguió consolidar su participación y terminó siendo sustituido durante el segundo tiempo.

Tras su actuación, la exigente prensa argentina evaluó negativamente el desempeño del exjugador de Colo-Colo y Unión Española. El diario Olé le otorgó una nota 4 y publicó que "estuvo suelto por el medio. Intentó manejar la pelota, pero no las resolvió de la mejor manera. Tuvo apariciones. En el segundo tiempo pasó a la izquierda a jugar de Velasco y no pesó. A los 21' lo reemplazó Merentiel".

Por su parte, TyC Sports calificó al chileno con un 5 y afirmó que "tuvo un ratito en el primer tiempo donde se acomodó por derecha y tuvo cierta influencia en tres cuartos de cancha, aunque solo fueron chispazos. Lo mismo en el segundo tiempo, donde intentó adueñarse de la pelota, pero lo cierto es que nunca pudo manejar el ritmo de Boca".

Finalmente, el medio partidario Planeta Boca Juniors también le puso una nota 4 y sostuvo: "Ofreció algo de movilidad en campo rival, pero nunca pudo hacerse manija del equipo. Le costó el partido. Fue reemplazado antes de los 65 minutos". De esta manera, Palacios recibió evaluaciones dispares, aunque ninguna de las tres reseñas destacó una actuación determinante del chileno en la caída del conjunto argentino.

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