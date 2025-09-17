Click acá para ir directamente al contenido
Cristopher Barrera recibió duro castigo por insultar a árbitro en el partido de Cobresal ante Huachipato

El lateral derecho empleó duros epítetos para criticar al árbitro Fernando Vejar y se fue a las duchas en el minuto quince del partido.

Miércoles 17 de septiembre de 2025 16:34
Cristopher Barrera conoció este miércoles su castigo luego de la tarjeta roja recibida el sábado pasado en el exigido triunfo por 3-2 de Cobresal sobre Huachipato.

En concreto, el Tribunal de Disciplina decidió sancionar con dos partidos de suspensión al lateral derecho albinaranja, quien empleó duros epítetos para criticar al árbitro Fernando Vejar y se fue a las duchas en el minuto quince.

En su informe, el colegiado argumentó que el futbolista utilizó lenguaje grosero en contra suya. "Me mira y desaprueba con gestos y palabras, gritando a viva voz 'cobra penal po conchatumadre' (sic)", detalló.

De esta manera, Barrera se perderá los encuentros ante Deportes Limache y Unión Española, partidos que asoman como claves para que el elenco minero pueda consolidarse en zona de clasificación a copas internacionales.

