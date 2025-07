Cristian Zavala y su estreno en Coquimbo: "Lo que me gusta a mí es dar asistencias"

Luego de un primer semestre donde casi no tuvo espacio en Colo-Colo, el delantero Cristian Zavala fue enviado a préstamo a Coquimbo Unido y de inmediato generó impacto positivo en el líder del fútbol chileno.

Es que el veloz extremo ingresó en el complemento y asistió a Nicolás Johansen en el tanto que selló la goleada por 3-0 del conjunto pirata sobre Universidad Católica en el estadio Santa Laura.

En zona mixta una vez terminado el compromiso, el atacante enfatizó que "lo que me gusta a mí es dar asistencias, creo que lo he venido diciendo y haciendo durante los años que llevo de mi carrera y nada, estuve seis meses que no jugué casi nada y ahora empecé ya y llevo una en la primera fecha. Así que quiero aprovechar las otras que quedan".

Sobre su arribo a la Cuarta Región, el puntero aseguró que "llegué tipo 6 de la tarde a Coquimbo y me estaban esperando los profes para ya mostrarme videos, empaparme de la idea y me he sentido bien".

Consultado con respecto a lo que busca en esta nueva etapa, el ex Deportes Melipilla dejó en claro que "solo (quiero) jugar, lo que más necesito es jugar, que me den la oportunidad y aquí me la están dando. Me abrieron las puertas, así que muy agradecido".

Por último, Zavala se refirió a su salida del Cacique y sostuvo que "hay que tomarlo de otra forma creo yo, lo tomo como una revancha, vengo con hambre de jugar y si lo tomo de esa manera creo que se van a dar bien las cosas".

