Cristian Zavala vuelve al campeón del fútbol chileno como refuerzo clave

La espera llegó a su fin. Este sábado, Coquimbo Unido confirmó oficialmente el regreso del delantero Cristian Zavala, quien fue una de las grandes figuras del equipo durante el segundo semestre de 2025, período en el que el conjunto aurinegro se consagró campeón de la Liga de Primera.

Tras el título, el extremo debió retornar a Colo Colo, donde realizó la pretemporada 2026. Sin embargo, luego de varias semanas de negociaciones y especulaciones, ambas instituciones alcanzaron un acuerdo que permitirá el retorno del jugador a la Cuarta Región.

A través de sus redes sociales, el elenco filibustero destacó la importancia del fichaje, señalando que Zavala, “campeón con el pirata en 2025”, vuelve para aportar talento, velocidad e identidad aurinegra en los desafíos que afrontará el club esta temporada.

Según informó Radio Cooperativa, el atacante arribará a préstamo por un año, con una opción de compra fijada en 600 mil dólares, reforzando así el plantel dirigido por Hernán Caputto.

Cabe señalar que Cristian Zavala se encuentra actualmente en proceso de recuperación física, luego de sufrir una lesión en un amistoso de pretemporada disputado frente a Peñarol, situación que será monitoreada por el cuerpo médico coquimbano.

