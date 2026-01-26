Cristián Zavala estará cerca de dos meses fuera de las canchas tras sufrir lesión en penal ante Peñarol

Tras fallar su tiro en la tanda de penales entre Colo-Colo y Peñarol en Montevideo, Cristián Zavala acusó una dolencia en la rodilla derecha. Y este lunes se dio a conocer la magnitud de la lesión.

Según radio ADN, el atacante del "Cacique" se sometió a exámenes médicos los cuales determinaron que sufrió una fractura en la rótula de la rodilla, por lo que estará dos meses de baja en el cuadro albo.

De esta manera, el extremo quedaría descartado para el debut de este sábado en la Liga de Primera frente a Deportes Limache.

Además, la emisora añadió que tampoco estará disponible para los partidos ante Everton, Unión La Calera, O'Higgins, Universidad Chile, Audax Italiano y Huachipato.

El atacante recién regresaría para el duelo frente a Deportes Concepción que está programado para el fin de semana del 4 y 5 de abril en el estadio Ester Roa Rebolledo.

PURANOTICIA