Cristián Zavala asegura que quiere seguir en Coquimbo: "Es más atractivo jugar Libertadores"

Cristián Zavala fue una de las figuras del campeón Coquimbo Unido, pero su futuro de cara a la próxima temporada se debate entre continuar y disputar la Copa Libertadores con el cuadro "pirata" o regresar a Colo Colo.

Con ese panorama, el delantero reconoció en diálogo con TNT Sports durante la Gala Crack del fútbol chileno que "esta semana tienen la reunión, porque tiene que decidirse luego para tranquilidad mía y saber qué va a pasar".

"Que sea lo que dios quiera. Si tengo que volver a Colo-Colo, voy a estar bien, y si me tengo que quedar en Coquimbo, voy a estar bien también", añadió.

De todas formas, Zavala aclaró que desearía continuar en el conjunto aurinegro: "Es mucho más atractivo jugar Copa Libertadores, pero bueno, ahí tienen que decidirlo los dirigentes".

Consignar que Colo Colo no logró clasificar a la Copa Sudamericana, por lo que no disputará ningún torneo internacional en la siguiente temporada, por lo que seguir en Coquimbo asoma como mejor opción para el futbolista.

