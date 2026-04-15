Cristián Muñoz y la presión tras la caída de Palestino: “Semana a semana nos jugamos el puesto”

El estreno internacional del estadio Municipal de La Cisterna no tuvo un desenlace feliz para el cuadro árabe. Por la segunda fecha de la Copa Sudamericana 2026, la escuadra de Palestino tropezó en condición de local y terminó encajando una dura derrota por 2-0 frente a Montevideo City Torque.

Una vez concluido el compromiso, el ambiente en el recinto municipal se tornó tenso debido a las recriminaciones de los simpatizantes. El blanco de los duros cánticos fue el entrenador del equipo, Cristián Muñoz, a quien la fanaticada le dedicó un claro mensaje desde las tribunas tras el pitazo final: "Oh, la Nona ya se va".

Al enfrentar a los medios en la respectiva conferencia de prensa, el director técnico analizó el trámite del encuentro. Según sus palabras, "fue un partido de situaciones bien específicas. Ellos tuvieron una ocasión en el primer tiempo, nosotros tuvimos una y no la pudimos concretar. Después en el segundo tiempo, creo que nos vimos condicionados por la expulsión, también vino el gol y se nos hizo mucho más complejo el poder ir en busca del empate".

Respecto a las manifestaciones en su contra por parte de los seguidores tricolores, la "Nona" Muñoz no evadió el tema y aseguró que "es entendible. Los que sabemos y estamos en este cargo, entendemos las situaciones y el enojo del hincha. Es normal que se expresen de esa manera. Llevo años en el fútbol y entiendo muy bien cómo funciona esto. Nosotros estábamos esperanzados en hacer un buen partido. Veníamos de dos partidos muy buenos, uno en Argentina y el otro con Limache, y la verdad que ahora nos vamos calientes porque queríamos lograr un triunfo en nuestra casa contra un gran rival y no lo pudimos hacer".

Al ser interrogado sobre la opción de abandonar la banca del elenco de colonia, el estratega fue enfático al responder: "sabemos que el fútbol es así, es de resultados. Yo creo que todos entendemos cómo funciona. El enojo del hincha es normal. Hay muchos técnicos también que pasan este tipo de situaciones y entendemos que el enojo va a estar. La gente te critica y es así. Nosotros seguimos trabajando y creyendo en el equipo. Nos faltó chispa, sentimos el cansancio del partido anterior y se nos notó por momentos".

Para cerrar su intervención, el adiestrador profundizó en la inestabilidad propia de su profesión y sentenció: "Semana a semana nos jugamos siempre el puesto. Los resultados son así. Cuando las cosas no se dan, los técnicos tenemos que dejar el cargo. Nosotros seguimos trabajando y entendiendo que el partido siguiente es el que nos va a ir sosteniendo. Si las cosas no siguen funcionando, lo más probable es que no siga el proceso. La autocrítica está y los técnicos somos de resultados. Si las cosas no se dan, somos los primeros en salir y entendemos que el fútbol funciona así".

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