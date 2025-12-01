Click acá para ir directamente al contenido
Cristián Muñoz deja la U. de Concepción tras conseguir el ascenso a la Primera División

El club informó que "respetamos y lamentamos su decisión personal de no seguir y buscar nuevos horizontes".

Lunes 1 de diciembre de 2025 17:52
Universidad de Concepción volverá a competir en 2026 en la Primera División del fútbol chileno, al consagrarse campeón en el torneo de la Primera B.

Sin embargo, el "Campanil" sufrió un duro golpe de cara a su retorno a la máxima categoría del balompié nacional. Es que este lunes, anunció que Cristián Muñoz no seguirá como técnico del club.

"Durante más de un mes sostuvimos conversaciones y realizamos todos los esfuerzos para su continuidad, pero finalmente respetamos y lamentamos su decisión personal de no seguir y buscar nuevos horizontes", expresó el elenco estudiantil a través de sus redes sociales.

La institución, además, apuntó a "recuperar el tiempo perdido" y recalcó el hecho de enfrentar "con responsabilidad" la Primera División.

