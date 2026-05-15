Cristian Garin ya tiene rival y programación para su debut en la qualy del ATP 500 de Hamburgo

Pese a su sorpresiva eliminación en el Challenger de Oeiras IV, donde defendía el título, Cristian Garin (104° del ranking ATP) tendrá un último apronte antes de disputar el cuadro principal de Roland Garros, cuyo cuadro principal arrancará el próximo domingo 24 de mayo.

El tenista chileno logró ingresar a la qualy del ATP 500 de Hamburgo, en Alemania, donde ya tiene rival y programación para su debut este fin de semana.

El sorteo realizado este viernes emparejó al "Tanque", sexto cabeza de serie, con el local germano Henri Squire (258°), a quien nunca ha enfrentado en el circuito.

El partido fue programado para este sábado en el primer turno de la cancha M1, por lo que arrancará a las 05:00 horas de nuestro país.

En caso de vencer, "Gago" avanzará a la segunda y última ronda de la qualy y buscará el domingo el paso al cuadro principal ante el ganador de la llave entre el australiano Rinky Hijikata (96°), cuarto sembrado de la etapa previa, y el japonés Taro Daniel (335°).

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