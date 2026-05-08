Cristian Garin ya tiene programación para su partido por la segunda ronda en el Masters de Roma

Como el único representante chileno que sigue con vida en el cuadro principal del Masters 1.000 de Roma quedó Cristian Garin (104°). Esto se concretó tras la humillante eliminación que sufrió Alejandro Tabilo (35° del ranking ATP) a manos de Francisco Cerúndolo (27°).

Este sábado, el "Tanque" retornará a la pista del Foro Itálico. El tenista nacional llega a esta instancia tras superar la qualy y conseguir una apretada victoria en su debut del main draw frente al trasandino Juan Manuel Cerúndolo (72°), hermano de Francisco.

En esta segunda ronda, "Gago" tendrá el desafío de medirse contra el complicado español Alejandro Davidovich Fokina (23°), jugador que partió adelantado en el certamen por su condición de 21° cabeza de serie.

Respecto a la programación del encuentro, la organización del certamen determinó que el duelo se dispute en el tercer turno del court 1, la misma cancha donde el chileno celebró su triunfo de ayer. Considerando que la acción arranca a las 05:00 horas chilena, se estima que este cotejo comience a eso de las 08:30 o 09:00 horas.

El historial entre ambos deportistas registra tres enfrentamientos previos, por lo que este será su cuarto partido. La estadística favorece al hispano gracias a los dos últimos festejos: en el ATP 250 de Amberes de 2021 y en los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells en 2023. Por su parte, el nacido en Arica logró imponerse en el primero, disputado sobre arcilla en los octavos de final del Chile Open 2020.

En caso de dar el golpe, Garin avanzará a la tercera ronda del torneo. En dicha instancia asoma como posible rival el ruso Andrey Rublev (14°), quien deberá medirse con el serbio Miomir Kecmanovic (70°).

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