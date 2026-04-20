Cristian Garin ya tiene programación para conseguir el ingreso al cuadro principal del Masters de Madrid

Para acceder al cuadro principal del prestigioso Masters 1.000 de Madrid, a Cristian Garin (85° del ranking ATP) le basta conseguir una sola victoria más. Durante la jornada de este lunes, el tenista nacional se estrenó en la fase clasificatoria superando al francés Ugo Blanchet (166°), quien tomó el lugar de Nicolás Jarry (156°), quien decidió restarse del torneo apenas unos minutos antes de protagonizar un esperado choque de chilenos frente a "Gago".

El próximo desafío para el "Tanque" en su objetivo de instalarse en el main draw será medirse contra el estadounidense Martin Damm (126°). El norteamericano llega a esta instancia tras dejar en el camino al italiano Andrea Pellegrino con parciales de 6-0 y 7-6 (5).

Se anticipa un compromiso complejo para el nacido en Arica. Su rival es hijo del homónimo extenista checo Martin Damm, quien brilló como doblista durante las décadas de 1990 y 2000, alcanzando el puesto número 5 del mundo en parejas durante la temporada 2007. Heredando las características de su padre, el jugador estadounidense cuenta con un potente servicio, un arma que podría generarle serias complicaciones al chileno debido a la altitud que presenta la capital española.

Respecto a la agenda del encuentro, la organización ya ratificó los horarios. El duelo abrirá la jornada en el primer turno del court 6, por lo que las acciones comenzarán exactamente a las 05:00 horas de este martes.

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