Cristian Garin debuta con triunfo en la qualy de Madrid tras sorpresiva baja de Nico Jarry

A escasos minutos de que se concretara el esperado choque entre compatriotas en el Masters 1000 de Madrid, el escenario cambió radicalmente. Nicolás Jarry (156° del ranking ATP) decidió restarse de la fase clasificatoria, impidiendo el cruce frente a Cristian Garin (85°). Debido a esta modificación de último minuto, el rival a vencer pasó a ser el francés Ugo Blanchet (166°).

A pesar de la repentina alteración en la programación, el "Tanque" supo resolver el desafío para estrenarse exitosamente en la qualy del prestigioso campeonato hispano. El triunfo se concretó mediante parciales de 7-5 y 6-4, luego de una hora y 53 minutos de un reñido compromiso, en el cual "Gago" debió remontar un marcador adverso durante la manga inicial para ir de menos a más.

Las acciones arrancaron cuesta arriba para el tenista nacido en Arica, cediendo su servicio apenas en el segundo game. Aunque logró recuperar el quiebre inmediatamente en el tercero, volvió a perder su saque a continuación, quedando en una peligrosa desventaja de 4-1 y posteriormente 5-2. No obstante, "Gago" protagonizó una espectacular remontada: rompió el servicio del europeo en el noveno juego —justo cuando este sacaba para llevarse el set— y repitió la dosis en el undécimo. Finalmente, cerró el parcial dejando a su oponente en cero y conectando un ace.

Durante el desarrollo del segundo capítulo, el representante nacional dejó escapar oportunidades de ruptura tanto en el tercer como en el quinto juego. Sin embargo, el ex 17 del mundo mantuvo la concentración y logró un quiebre fundamental en el noveno game. Acto seguido, abrochó el triunfo definitivo con su saque, no sin antes pasar zozobras al tener que salvar una bola de break en contra y concretar la victoria recién en su tercer match point.

Gracias a este resultado, el chileno consiguió desquitarse de un contrincante que se perfilaba como una de sus "bestias negras" dentro del circuito, ya que el galo registraba dos victorias previas sobre él en las qualies de Roland Garros 2024 y 2025. Ahora, Garin quedó a un solo triunfo de acompañar a Alejandro Tabilo (43°) en el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid. Para lograrlo, deberá vencer el martes, en horario por confirmar, al estadounidense Martin Damm (126°), quien eliminó al italiano Andrea Pellegrino (130°) por 6-0 y 7-6 (5).

Cabe destacar que la acción en la Caja Mágica no termina ahí, puesto que Tomás Barrios (123°) también tiene agendado su estreno en la qualy durante esta misma jornada, instancia donde se medirá frente al húngaro Zsombor Piros (148°).

PURANOTICIA