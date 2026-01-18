Cristian Garin ya tiene horario confirmado para su debut en el Open de Australia

El tenista chileno Cristian Garin (78° del ranking ATP) ya tiene horario confirmado para su debut en el Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada 2026, donde buscará comenzar el año con una actuación sólida en Melbourne.

Garin enfrentará este lunes a las 21:00 horas al italiano Luciano Darderi (24° ATP), en un duelo que se disputará en el 1573 Arena. Será la primera vez que ambos se enfrenten en el circuito ATP, aunque ya registran un antecedente previo en torneos Challenger.

El único cruce anterior entre ambos se dio en 2023, con victoria para Darderi, resultado que añade un componente de revancha deportiva para el chileno en este estreno de temporada.

En caso de avanzar a la segunda ronda, Garin deberá medirse con el ganador del duelo entre el argentino Sebastián Báez (39°) y el francés Giovanni Mpetshi Perricard (63°), un cruce que anticipa un camino exigente en el cuadro principal.

El nacional será el segundo chileno en saltar a la cancha en Melbourne, ya que este domingo por la noche, también a las 21:00 horas, Alejandro Tabilo (81°) debutará ante el francés Quentin Halys (85°), marcando el inicio de la participación chilena en el Abierto de Australia.

