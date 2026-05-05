Cristian Garin y Alejandro Tabilo ya conocen a sus rivales para el cuadro principal del Masters de Roma

El cuadro principal del Masters 1.000 de Roma contará con la presencia de solo dos representantes nacionales: Alejandro Tabilo (35° del ranking ATP) y Cristian Garin (104°).

El acceso al torneo se dio de formas distintas para ambos, ya que "Jano" aseguró su cupo de manera directa, en tanto que "Gago" logró avanzar este martes tras sortear con éxito la qualy. Por su parte, Tomás Barrios (134°) no pudo superar dicha etapa clasificatoria.

La expectación estaba instalada respecto a los oponentes que tendrían los tenistas criollos en el main draw, dependiendo del cierre de las clasificaciones. Existía la posibilidad de un cruce entre compatriotas, dado que el zurdo nacido en Canadá había sido emparejado en el sorteo previo contra un jugador proveniente de la fase previa. Sin embargo, finalmente no habrá duelo chileno en esta instancia.

Las llaves definitivas establecieron que el "Tanque" deberá debutar frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo (72°). Este choque ante el trasandino cuenta con un antecedente reciente, puesto que ambos se vieron las caras este año, en febrero pasado, ocasión en la que el chileno lo derrotó en la primera ronda del ATP 250 de Santiago en un duro partido.

De conseguir una victoria y superar este escollo, el camino continuará en la segunda ronda ante el español Alejandro Davidovich Fokina (23°). El europeo avanzó directamente a dicha fase al quedar libre en la primera ronda en su condición de 21° cabeza de serie del certamen.

Por la otra vereda, un complejo desafío asoma para Tabilo. Su rival será el experimentado español Pablo Carreño Busta (91°), jugador que alcanzó a ser el 10 del planeta en 2017. El historial es adverso para el nacional, quien ha perdido los dos enfrentamientos previos ante el hispano: en la fase de grupos de la ATP Cup 2022 y el año pasado en el Challenger de Olbia. Si logra vencer al gijonés por primera vez, su siguiente oponente en la segunda ronda será el argentino Francisco Cerúndolo (27°).

Actualmente, los chilenos están a la espera de que se confirme la programación de este miércoles. De esta manera, podrán saber con exactitud quién saltará a la cancha primero, considerando que van por diferentes lados del cuadro.

PURANOTICIA