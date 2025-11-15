Cristian Garin vs Tomás Barrios: Un duelo con más que una final en juego

La final del Challenger de Montevideo tendrá a un representante chileno: Cristian Garin (105° del ranking ATP) o Tomás Barrios (111°) quienes se verán las caras en semifinales por un lugar en la definición del torneo uruguayo, enfrentándose en horario estelar, no antes de las 18:30 horas.

Para instalarse en la ronda de los cuatro mejores, "Gago" superó al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (169°) por parciales de 6-2, 2-6 y 6-3. "Tomi", en tanto, tuvo un maratónico encuentro ante el español Carlos Taberner (104°) por 6-2, 2-6 y 7-6 (4).

El historial entre ambos está parejo con dos triunfos para cada uno. Sin embargo, el último en celebrar fue el ariqueño, quien derrotó al chillanejo en la final del Challenger de Mauthausen a inicios de mayo.

El encuentro de esta tarde no solo determinará el nombre de quién vaya por el título del certamen charrúa, sino que además será fundamental para las respectivas pretensiones de los nacionales en la clasificación planetaria.

Si bien el "Tanque" ya aseguró su regreso al top 100 con su paso a semifinales, un nuevo festejo lo acercaría a su cuarta corona de la temporada, sino que acecharía el sitial de Alejandro Tabilo (81°) como primera raqueta de Chile.

Por su parte, el ñublino, quien acumula ocho triunfos al hilo con título incluido en el Challenger de Lima II, sabe si vuelve a alzarse como campeón treparía hasta el 97° puesto, con lo cual zafaría de la qualy del Abierto de Australia.

El rival del criollo que resulte victorioso saldrá del cruce entre el argentino Román Andrés Burruchaga (107°) y el peruano Ignacio Buse (110°), encuentro pactado el segundo turno, exactamente después de la final de dobles.

