Cristian Garin volvió a la acción con un arrollador estreno en el Challenger de Lima 2

Después de bajarse la semana pasada de un challenger en Perú, Cristian Garin regresó este martes a la acción y con un arrollador estreno en el Challenger de Lima 2.

El "Tanque", quien recibió una invitación para ingresar al cuadro principal (no estaba inscrito), aplastó al kazajo Timofey Skatov por un categórico marcador de 6-1 y 6-2, en apenas una hora y cinco minutos de partido.

El chileno, tercer cabeza de serie del certamen, jugó un partido casi brillante y en el primer set salió con todo. Fue así que con dos rupturas, en el segundo y cuarto game, se puso rápidamente 5-0 arriba para después sellar el parcial con su turno en el séptimo juego.

En el segundo episodio las acciones estuvieron parejas hasta el término del cuarto game, porque el nacido en Arica quebró en el quinto y luego séptimo para luego abrochar la victoria con su envío en el octavo juego.

Con este triunfo, Garin se mantiene en el casillero 104 en el ranking en vivo, pero sumó seis puntos más para acercarse a regresar al top 100.

En busca de los cuartos de final, "Gago" enfrentará al vencedor de la llave entre el ruso Ivan Gakhov (266°) y el invitado local peruano Arklon Huertas del Pino (930°).

