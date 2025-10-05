Cristian Garin venció a Facundo Díaz y se coronó campeón del Challenger de Antofagasta

Cristian Garin (125° ATP) se impuso al argentino Facundo Díaz Acosta (265°), y con ello consiguió el título del Challenger de Antofagasta, octavo título en su carrera en esta categoría de torneos (además de cinco ATP).

El chileno partió con dudas, pero finalmente se impuso 6-2, 3-6 y 6-3.

Con este triunfo, Garín trepó hasta el puesto 107 del Live Ranking ATP, superando por una posición a Nicolás Jarry para posicionarse como el segundo mejor chileno de la clasificación mundial.

“Estuve cómodo toda la semana en Antofagasta, era mi primera vez aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes, lo hicieron muy especial”, expuso frente a todo el público.

Gago tuvo también palabras para Díaz Acosta, quien se quebró en su discurso: “Facu, entiendo mucho lo que estás pasando, pero tienes un equipo muy unido. Tú y tu equipo sigan así porque van a volver donde estuvieron, y más”, dijo el chileno.

