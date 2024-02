Cristian Garin tildó de "maleducado" al público brasileño tras caer en el ATP de Río de Janeiro

Cristian Garin (88° del mundo) no pudo seguir avanzando en el ATP 500 de Río de Janeiro y quedó eliminado en los octavos de final tras caer ante el prometedor local brasileño de 17 años Joao Fonseca (655°) por un doble 6-4.

El chileno no lo pasó bien ante el efervescente público que lo abucheó incluso entre servicios, en un partido que pareció de Copa Davis, con un ambiente muy hostil.

Tras la derrota, el nacional se quejó y se lanzó contra la parcialidad brasileña, indicando que "he pensado un poco, la verdad que hace tiempo no jugaba un partido con tanta mala educación del público, la verdad es que ni pude jugar. Todos los segundos saques (pifias), muy maleducados. Él también muy buen nivel, pero no me pude enchufar en ningún momento del partido. Mal, muy muy mal".

Consultado sobre si se siente poco valorado en Río, pese a ser campeón en 2020, respondió que "creo que sí. En Sudamérica, cada vez que jugamos, nunca nos apoyan a los chilenos. Es raro, se siente distante, cero empatía con nosotros. La verdad que hoy fue ridículo, hace tiempo no sentía algo tan así, ni en Copa Davis, muy raro".

Sobre lo que espera la próxima semana en el ATP 250 de Santiago, "Gago" comentó que "jugar un poco mejor, estoy muy irregular, ya hace mucho tiempo. No me encuentro. Por más que lo intento, sigo estando irregular, hoy break arriba, muchos errores, la misma tónica del último tiempo, no sé qué decirte".

"No sé qué me faltó, la verdad que jugué tan mal que no se qué decirte. El público obvio que saca la verdad porque va más allá de lo normal, ni siquiera pude estar un poco metido. También él obviamente tiene mucho mérito, un jugador con mucho futuro. Yo sabía que él jugaba así... no me sentí bien, creo que vengo jugando en un nivel irregular, por momentos bien, por momentos mal", complementó.

