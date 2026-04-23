Cristian Garin sufrió dolorosa derrota en el Masters 1000 Madrid y saldrá del top 100

La participación de Cristian Garin (85° del ranking ATP) en el Masters 1000 de Madrid llegó a su fin. Pese a haber ingresado al cuadro principal en condición de "lucky loser" (perdedor afortunado), el tenista chileno no logró capitalizar esta oportunidad y se despidió en la primera ronda del certamen.

En un intenso duelo que se extendió por dos horas y 19 minutos, el "Tanque" fue superado por el promisorio jugador belga Alexander Blockx (69°).

El marcador finalizó con parciales de 4-6, 7-5 y 7-5 en contra del nacional, quien padeció una dolorosa remontada, un escenario idéntico al que vivió durante su derrota en la última ronda de la qualy.

Durante la manga inicial, fue "Gago" quien tomó la ventaja al conseguir un quiebre en el tercer game. Inmediatamente después, logró salvar dos puntos de quiebre en contra para establecer un favorable 3-1. A partir de ahí, ambos competidores mantuvieron sus respectivos servicios hasta que el ex 17 del mundo cerró el parcial a su favor en el décimo juego, concretándolo sin mayores inconvenientes luego de que el europeo dejara una devolución en la malla.

El desarrollo del segundo episodio estuvo marcado por una gran paridad. Llegando al cierre del parcial, específicamente en el undécimo juego, el nacido en Arica dejó escapar dos bolas de break. La situación se complicó en el game posterior: cuando el trámite apuntaba directamente a un tiebreak, el chileno sintió toda la presión y, producto de un festival de errores no forzados, cedió su servicio en cero, permitiendo que su adversario estirara la definición a un tercer set.

Para el capítulo definitivo, el panorama se tornó sumamente complejo. El tenista belga se mostró implacable y muy crecido con su saque, sin pasar zozobras. Por su parte, el criollo debió extremar recursos para salvar un punto de quiebre en el segundo game y luego zafar de un match point en el décimo juego. Sin embargo, repitiendo el patrón de la manga previa, justo cuando el desempate parecía inminente, el nacional volvió a sentir la presión y sufrió una ruptura que sentenció su eliminación.

Como consecuencia de este tropiezo, Garin dice adiós definitivamente a Madrid y, por el momento, saldrá del top 100, ubicándose parcialmente en el casillero 105 del ranking en vivo. Esta caída en la clasificación se debe al descuento de los puntos obtenidos por su título en el Challenger de Mauthausen, corona que conquistó exactamente en esta misma fecha el año pasado. Además, el panorama a corto plazo es incierto, ya que para la próxima semana no figura inscrito en ningún otro challenger, quedando solamente como alternativa en Cagliari.

PURANOTICIA