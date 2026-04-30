Cristian Garin sufre dolorosa derrota en Challenger de Cagliari y saldrá del top 100

Una nueva y dolorosa caída sumó a su registro Cristian Garin (85° del ranking ATP), en lo que ya asoma como una verdadera maldición dentro del circuito. Luego de que la semana pasada dejara escapar la victoria en dos oportunidades durante el Masters 1000 de Madrid —primero en la qualy y luego en el cuadro principal—, el tenista chileno repitió la historia, esta vez compitiendo en el Challenger 175 de Cagliari, en Italia.

En esta ocasión, el verdugo del "Tanque" fue el portugués Nuno Borges (49°). El europeo, que avanzó libre la primera ronda al ser el tercer cabeza de serie del certamen, se impuso por parciales de 6-4, 3-6 y 7-6 (6). El encuentro se extendió por dos horas y 29 minutos, culminando de forma amarga para el nacional, quien llegó a sacar para ganar el compromiso en la manga definitiva sin lograr sentenciarlo.

El desarrollo del primer set arrancó con ambos tenistas salvaron puntos de quiebre durante el primer y segundo game. Sin embargo, el nacido en Arica cedió su servicio en un momento crucial: el quinto juego. A partir de ahí, al jugador luso le bastó con sostener sus turnos de saque para adjudicarse la manga sin mayores inconvenientes en el décimo juego.

Durante el segundo episodio, el representante nacional dejó pasar una oportunidad de ruptura apenas en el segundo game. Pese a ello, logró reponerse y consiguió quebrar el servicio de su rival en el sexto juego, lo que le permitió cerrar el parcial con autoridad mediante su propio envío en el noveno game.

El panorama parecía auspicioso para "Gago" en el tercer y último capítulo, ya que concretó un quiebre en el mismísimo primer game. Posteriormente, logró salvar dos puntos de break en el cuarto juego, aunque en el siguiente no fue capaz de capitalizar una opción a su favor. El momento más crítico llegó en el décimo game: cuando sacaba para llevarse el partido, exhibió un deficiente turno y sufrió un quiebre en cero. La definición se trasladó a un tiebreak, instancia en la que el chileno logró neutralizar dos match points, pero terminó cediendo ante la presión en el tercero.

Con este resultado, ya son tres los torneos consecutivos donde el chileno no logra sostener la ventaja. A lo ocurrido en Madrid se suma su paso por Montecarlo, donde llegó a estar 4-0 y luego 5-2 arriba en el tercer set frente al alemán Alexander Zverev. Como consecuencia directa de esta derrota, el tenista saldrá del top 100 este lunes, debido a que no podrá defender los puntos de la final disputada el año pasado en el Challenger de Mauthausen para esta misma fecha. Actualmente, el ranking en vivo lo sitúa en el casillero 102.

Tras este revés, el próximo desafío del deportista estará centrado en la qualy del Masters 1000 de Roma. Dicha fase clasificatoria tiene programado su inicio para este lunes 4 de mayo.

PURANOTICIA