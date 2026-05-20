Tomás Barrios se enfrenta este miércoles a Luka Pavlovic y busca el cuadro principal de Roland Garros

Tomás Barrios (135° del ranking ATP) tuvo un debut triunfal en la qualy de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. El chileno comenzó su participación con una trabajada victoria frente al local Harold Mayot (217°), resultado que le permitió seguir avanzando en busca de un lugar en el cuadro principal del major parisino, donde ya tienen asegurada su presencia sus compatriotas Alejandro Tabilo (35°) y Cristian Garin (116°).

En la segunda ronda de la fase previa, el chillanejo se medirá nuevamente ante un tenista francés: Luka Pavlovic (240°), quien viene de eliminar al británico Harry Wendelken (228°) por parciales de 3-6, 7-6 y 6-2.

El nacional ya sabe lo que es enfrentar a Pavlovic y, curiosamente, también fue en París. El antecedente se remonta al año pasado, cuando ambos se cruzaron en la primera ronda de la qualy de Roland Garros, con triunfo para “Tomi” por 6-4 y 6-3.

El encuentro ya tiene programación definida. Se jugará en el quinto y último turno del court 14, por lo que se espera que comience alrededor de las 10:30 u 11:00 horas.

Cabe consignar que, en caso de imponerse, Barrios avanzará a la tercera y última ronda de la qualy, instancia en la que buscará el paso al cuadro principal ante el ganador de la llave entre el australiano Tristan Schoolkate (125°) y el estadounidense Darwin Blanch (229°).

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