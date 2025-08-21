Cristian Garin sufre derrota y por tercer año consecutivo no dirá presente en el cuadro principal del US Open

El 2022 fue la última vez que Cristian Garin (127° del ranking ATP) disputó el cuadro principal del US Open. Y el chileno se quedó por tercer año consecutivo sin el main draw del cuarto y último Grand Slam de la temporada.

Es que el "Tanque", 13° cabeza de serie, quedó eliminado en la segunda ronda de la qualy, luego de caer por parciales de 7-6 (3) y 7-5 frente al argentino Marco Trungelliti (183°), tras dos horas y 23 minutos de un partido que comenzó el miércoles, pero que fue suspendido y postergado para este jueves por lluvia.

El cotejo se interrumpió cuando el marcador estaba 4-3 a favor del nacional y con el trasandino sacando, después de que ambos se quebraran anteriormente en una oportunidad.

En la reanudación, el nacido en Arica desperdició tres set points en el décimo game con el servicio del trasandino, mientras que en el duodécimo, desaprovechó dos más, por lo que la manga se tuvo que definir en un tiebreak. En el desempate, el ex 17 del mundo fue un desastre y se inclinó por 7-3.

En el segundo episodio, el criollo sintió el golpe y entregó su saque en el cuarto game a puros errores no forzados y tras una doble falta y quedó 3-1 abajo. Sin embargo, rompió el envío de su rival en el siguiente juego para equiparar las acciones. Después, en el décimo salvó un punto de partido con su turno, pero en el duodécimo no pudo sostener y Trungelliti sentenció la victoria en su cuarto match point.

De esta manera, Garin no pudo avanzar a la tercera y última ronda de la qualy, donde incluso si perdía en esa fase tenía chances de ingresar como uno de los tres lucky losers.

Con esto, al igual que el año pasado, Nicolás Jarry (103°) y Alejandro Tabilo (126°) serán los únicos chilenos presentes en el cuadro principal del major neoyorquino.

