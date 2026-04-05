Cristian Garin se instala en el cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo

El ingreso al cuadro principal del ATP 1000 de Montecarlo ya es una realidad para Cristian Garin (100° ATP), quien este domingo cumplió con su meta en las canchas de Mónaco.

El paso a la instancia definitiva del torneo se concretó luego de que la raqueta nacional lograra imponerse en dos sets frente al georgiano Nikoloz Basilashvili (129°).

Mediante un desempeño que destacó por su solidez, el deportista chileno selló su victoria con un marcador de 7-5 y 6-0. El encuentro, que le permitió asegurar su cupo en el cuadro de honor, se extendió por un tiempo total de una hora y 21 minutos de juego.

Tras este triunfo, el representante nacional queda a la espera de las definiciones de la organización. Se espera que durante las próximas horas Garin conozca la identidad de su rival y la programación oficial para lo que será su debut en la primera ronda de la competencia monaguesca.

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