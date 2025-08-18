Cristian Garin se estrena con un triunfo y avanza a la segunda ronda de la qualy del US Open

Cristian Garin (127° del ranking ATP) se ilusiona con volver a disputar el cuadro principal del US Open, cuarto y último Grand Slam de cada temporada. Es que el chileno debutó este lunes con un triunfo en la qualy del major neoyorquino.

El "Tanque", 13° cabeza de serie de la etapa previa, derrotó al complicado japonés Yosuke Watanuki (148°) por un doble 6-4, tras una hora y 28 minutos de partido.

El cotejo comenzó parejo y con ambos jugadores firmes con sus servicios, hasta que el nacional aprovechó sus chances y quebró en el quinto game, mientras que en el siguiente salvó un punto de break. Después fue manteniendo sus turnos y si bien desperdició una bola de set con el saque del nipón en el noveno, en el siguiente selló la manga con algo de dificultades.

El segundo episodio arrancó favorable para el ex 17 del mundo, porque quebró de entrada en el primer game y luego se puso 3-1 arriba. Y aunque en el sexto juego entregó por primera vez su envío y las acciones se equilibraron. Después, ambos se quebraron nuevamente, pero el criollo consiguió otra ruptura en el noveno y en el siguiente selló la victoria tras salvar un break point.

Con esto, "Gago" avanzó a la segunda ronda de la qualy del US Open, donde enfrentará al vencedor de la llave entre el argentino Marco Trungelliti (183°) y el estadounidense Christopher Eubanks (160°).

Consignar que este martes, Tomás Barrios (135°) hará su estreno en la etapa previa del Grand Slam norteamericano, cuando enfrente en horario por confirmar al libanés Benjamin Hassan (203°).

