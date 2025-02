Cristian Garin se despidió en octavos del ATP 250 de Santiago

Cristian Garin (147°) no pudo seguir avanzando ni dar la sorpresa en el ATP 250 de Santiago. El tenista chileno cayó este miércoles y quedó eliminado en los octavos de final del certamen que se disputa en San Carlos de Apoquindo.

A diferencia de su debut, donde fue de menos a más y logró un remontado triunfo, esta vez el "Tanque" no pudo ante el argentino Tomás Martín Etcheverry (43°), quinto cabeza de serie y finalista en 2023, y se inclinó por parciales de 6-2 y 6-4, tras una hora y 35 minutos de un partido donde se mostró bastante errático ante un sólido rival.

El cotejo comenzó parejo, pero poco a poco el nacido en Arica empezó a fallar, sobre todo con su revés. Fue así que entregó su servicio en el quinto game, mientras que luego sufrió otra ruptura en el séptimo juego y en el siguiente el trasandino no tuvo problemas para sellar la primera manga.

En el segundo episodio el criollo tuvo cuatro puntos de quiebre en el segundo game que no pudo concretar. Eso lo pagó caro, porque en el siguiente sufrió un rompimiento. Después comenzó con un festival de errores y cedió nuevamente su saque en el quinto juego, por lo que el partido ya se le puso muy cuesta arriba. Después vino un corte de luz que detuvo el juego por algunos minutos, y en la reanudación no cambió el panorama para el chileno. Y si bien quebró por primera vez en el octavo, cuando "Tommy" sacaba por el match, no le alcanzó, porque el oriundo de La Plata no falló en el décimo con su envío.

De esta manera, "Gago" se despidió en octavos del certamen y ahora tendrá que pensar en la qualy de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada y cuya fase clasificatoria arranca el próximo lunes 3 de marzo.

En tanto, el ATP 250 de Santiago quedó con la única representación chilena de Alejandro Tabilo (28°), quien hará el jueves su estreno cuando se mida no antes de las 20:00 horas con el argentino Federico Coria (136°), verdugo de Tomás Barrios (145°).

