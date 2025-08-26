Cristian Garin revela que arrastra una lesión, pero apunta a estar disponible para la serie de Copa Davis ante Luxemburgo

Cristian Garin (126° del ranking ATP) utilizó sus redes sociales para hacer una importante revelación con respecto a su estado físico, encendiendo las alarmas de cara al duelo de Cop Davis con Luxemburgo, fijado para el segundo fin de semana de septiembre.

Por medio de su cuenta de Instagram, "Gago", quien la semana pasada fue eliminado en segunda ronda de la qualy para el US Open, dio a conocer que "este último mes y medio no he podido competir al 100 por ciento por una fascitis plantar en mi pie".

En la misma línea, el oriundo de Arica indicó que "voy a tomarme estas semanas de recuperación y preparación para volver con todo y llegar de a mejor forma posible a la Copa Davis y lo que queda del año".

"Nos vemos en el Estadio Nacional, el 13 de septiembre", finalizó Garin, manteniendo vivas las esperanzas de estar presente en el cruce con el combinado europeo.

