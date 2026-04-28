Cristian Garin remonta y debuta con el pie derecho en el Challenger de Cagliari en Italia

Un exigente debut tuvo Cristian Garin (85° del ranking ATP) en el Challenger de Cagliari en Italia ante el tunecino Moez Echargui (144°), quien puso contra las cuerdas al tenista nacional.

"Gago" debió remar desde atrás para dar vuelta el encuentro y terminar ganando por parciales de 6-7 (5), 6-4 y 6-2, en dos horas y 45 minutos.

El arranque del duelo fue adverso para el chileno, ya que entregó su servicio de entrada en el primer set. Pese a ello, el ariqueño consiguió recuperarse al quebrar el saque de su oponente en el octavo juego, forzando la definición hasta el tie break. En dicha instancia, el criollo careció de precisión y, tras sufrir un rompimiento más que su rival, terminó inclinándose por 5-7 en el desempate.

La respuesta no se hizo esperar. Si bien el "Tanque" enfrentó momentos de tensión y estuvo cerca de perder nuevamente el saque durante el segundo capítulo, logró mantenerse firme en todo momento. Fue en el séptimo game donde el chileno concretó una ruptura a su favor, ventaja que le permitió emparejar la contienda con un 6-4.

El desenlace del encuentro fue prácticamente un monólogo del oriundo de Arica. Exhibiendo un notable levantamiento en su rendimiento, el jugador nacional supo aprovechar a la perfección las dolencias físicas que exhibió su contrincante. De esta manera, selló la remontada definitiva con un expresivo 6-2 en la tercera y última manga.

Para la siguiente instancia, el desafío de Garin será ante el portugués Nuno Borges (49°), quien ostenta la condición de tercer cabeza de serie del torneo. La única vez en que se vieron las caras registra un enfrentamiento disputado hace dos años en el ATP de Estoril, ocasión en la que el nacional se quedó con la victoria por marcadores de 6-2 y 7-6 (3).

PURANOTICIA