Cristian Garin regresó al tour con debut y despedida en el ATP 500 de Río de Janeiro

Después de bajarse la semana pasada del ATP 250 de Buenos Aires, Cristian Garin (89° del mundo) regresó este lunes al circuito, pero de mala forma. Es que el chileno tuvo debut y despedida en el ATP 500 de Río de Janeiro, torneo que ganó en 2020.

El "Tanque" cayó en la primera ronda ante el argentino Thiago Agustín Tirante (92°) por parciales de 7-5 y 6-3, tras una hora y 53 minutos de un partido donde estuvo muy impreciso.

El encuentro comenzó desfavorable de entrada para el nacido en Arica, porque sufrió un quiebre en el segundo game y luego llegó a estar 5-2 abajo. Y cuando el trasandino sacó en el noveno juego por el set, "Gago" logró romperle el servicio. Sin embargo, cuando todo parecía que se definiría en un tiebreak, en el duodécimo game el criollo "regaló" su envío y la manga con una doble falta.

El segundo episodio fue similar, porque el nacional cedió su turno de entrada en el segundo game. Y si bien logró quebrar en el quinto, en el siguiente nuevamente entregó su saque después de ir 40-15 arriba. Al final, Tirante sentenció la victoria en el noveno con su saque y tras salvar dos bolas de break.

Con esto, Garin tuvo un amargo regreso al tour y sigue sin conocer el triunfo en este inicio de temporada 2026, con derrotas en primeras rondas de las qualies de Hong Kong y Auckland, además del debut y despedida en el Abierto de Australia.

Ahora, el chileno regresará al país para disputar desde la próxima semana el ATP 250 de Santiago, donde intentará revertir su mal arranque de año.

