Cristian Garin fue aplastado por Taylor Fritz en el Abierto de Australia en sólo 82 minutos

Se acabó la aventura de Cristian Garin (150° del ranking ATP) en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada y con una durísima y fea derrota.

Tras superar la qualy y debutar con un brillante triunfo en el cuadro principal, el chileno no pudo seguir avanzando y quedó eliminado en segunda ronda en el major oceánico con una apabullante caída donde apenas rescató tres games.

El "Tanque" fue destrozado por el estadounidense Taylor Fritz, 4 del planeta, por parciales de 6-2, 6-1, y 6-0, en tan sólo una hora y 22 minutos de un partido donde cometió muchos errores y no pudo hacer nunca daño a un norteamericano que no mostró fisuras en su juego (no dio ninguna chance de quiebre).

En el primer set, el nacido en Arica no entró conectado como en los partidos anteriores y sufrió un quiebre en el cuarto game, mientras que después entregó nuevamente su servicio en el octavo para darle la manga a su rival.

El segundo episodio fue aún peor para el nacional, porque cedió su envío de entrada en el segundo game y luego en el cuarto para después quedar 5-0 abajo, perdiendo siete juegos consecutivos desde el parcial anterior. Recién en el sexto logró descontar y mantener su turno, aunque en el siguiente el norteamericano cerró sin problemas.

El tercer capítulo fue un verdadero trámite para Fritz, que dejó en cero a "Gago", que no pudo hacer absolutamente nada.

Con esto, Garin se despide con una durísima derrota, aunque tendrá el consuelo de avanzar varios lugares, de momento al casillero 131 en el ranking en vivo, después de superar la qualy y volver a ganar un partido en un cuadro principal de Grand Slam, algo que no lograba desde el US Open 2022.

