Blanco y Negro no pudo adelantar directorio para oficializar la salida de Jorge Almirón

Tras la goleada por 4-1 sufrida ante Universidad Católica en el estadio Monumental, la salida de Jorge Almirón de la banca de Colo-Colo quedó sentenciada, y solamente falta la oficialización.

Por eso, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, acudió este lunes al reducto de Macul para poder , junto al directorio de la concesionaria, concretar la partida del estratego argentino. Sin embargo, habrá que seguir esperando, luego de que el "bloque Vial" no se hiciera presente, según confirmó el propio timonel del Cacique.

"Envié un mail para adelantar el directorio. Ayer (domingo) volvimos a enviar un recordatorio para que pudieran acudir a este llamado, pero se necesitaba la unanimidad de todos los integrantes. El grupo encabezado por (Alfredo) Stöhwing no dio la unanimidad para sesionar y ver el acuerdo que queremos tener con Almirón", sostuvo el empresario puertomontino ante los medios.

"Tenemos un preacuerdo, a la espera de ratificarlo. Esperábamos que lo hiciéramos hoy, pero tendremos que esperar hasta mañana a las 3 de la tarde. Queríamos ahorrarnos este proceso, ganar el entrenamiento de hoy y mañana para cerrar el proceso de Jorge armónicamente y colocar un interinato, pero tendrá que esperar hasta mañana", añadió el mandamás.

Eso sí, Mosa aclaró que Almirón no dirigirá la práctica de la tarde de este lunes en Pedreros: "Va a venir para que se pueda despedir de los jugadores. Merece que lo tratemos como corresponde (...) Daniel Morón se encargará de ver cómo encararemos el entrenamiento de hoy".

Sobre el interinato que asumirá Héctor Tapia de cara a los partidos ante Palestino y el Superclásico frente a Universidad de Chile, comentó: "En ese intertanto esperamos discutir cuál va a ser el entrenador que vamos a tener para terminar el campeonato. De nombres no corresponde hablar. Tras el clásico, nos queda la Supercopa y el juego con Iquique y de ahí viene un receso, hay tiempo. Tenemos que pelear a toda costa y hasta las últimas consecuencias para clasificar a la Copa Libertadores".

