Cristian Garin muestra ilusión de hacer una buena serie ante Bélgica por Copa Davis: "Llego en un momento distinto"

El equipo chileno de Copa Davis continúa con los trabajos de cara al serie frente a Bélgica, que se disputará este sábado 1 y domingo 2 de febrero en el Sporthal Alverberg, de Hasselt, en cancha dura bajo techo.

Uno de los singlistas nacionales será Cristian Garin (133° del ranking ATP), quien manifestó su ilusión de tener una destacada participación, sobre todo después de comenzar bien la temporada 2025, tras superar la qualy y luego alcanzar la segunda ronda en el Abierto de Australia.

"Era importante partir el año jugando después de muchos meses sin competir a buen nivel, con muchos problemas físicos. Por ese lado, muy contento, ya un poco más liberado en ese sentido, confiando más en el físico nuevamente, estando ordenado, trabajando día a día, aprovechando los momentos en los torneos y siguiendo aprendiendo también", reconoció el "Tanque" en conversación con radio ADN.

"Ya llevo varios años jugando a un buen nivel y, por lo que dice la gente, a veces es normal tener un bajón. Lo importante es que estoy saliendo adelante, mejorando de a poco y soy consciente de ello", añadió el nacido en Arica.

Esta será la serie número 23 en Copa Davis para "Gago", por lo que se ubica el quinto lugar histórico entre los chilenos con más participaciones en la "Ensaladera de Plata". Sobre eso, resaltó que "ya son varios años desde Italia, la primera vez que jugué, así que ha pasado bastante tiempo. Aquí sigo con el mismo capitán y varios años también con el mismo equipo. Estoy contento de estar una vez más, aunque sea de visita, pero siempre es una semana especial".

En cuanto a su preparación y adaptación para la serie, comentó que "estoy bien adaptado y contento con el equipo. Siempre estas semanas con todo el equipo, el kinesiólogo y yo, además de probar el físico y trabajar con el masajista, mejoro muchísimo. Siempre me voy de aquí con una muy buena sensación, así que intento aprovecharlo al máximo. Recién he jugado un torneo este año en Australia, cinco partidos. Volver a la rutina, entrenar con jugadores buenos, competir a buen nivel, estar rodeado de los ‘top ten’ y verlos nuevamente me motivó mucho. Siento que el año pasado sí retrocedí, pero todavía estoy a tiempo de hacer las cosas bien y seguir trabajando".

Y en diálogo con la Federación de Tenis de Chile, Gago manifestó que "me siento bien, siento que llego en un momento distinto, más tranquilo, con las cosas más claras. Así que estoy preparado si es que me toca jugar”, indicó.

