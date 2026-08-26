Cristian Garin derrota a Elias Ymer y avanza a la última ronda de las clasificaciones del US Open

Cristian Garin (135° del ranking ATP) volvió a cerrar una jornada redonda para el tenis chileno en la qualy del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada. Es que a la temprana victoria de este miércoles de Tomás Barrios (144°) se sumó la de "Gago" para avanzar a la última ronda de las clasificaciones del major neoyorquino.

El "Tanque" derrotó al sueco Elias Ymer (204°) por parciales de 6-2 y 7-6 (5), tras una hora y 48 minitos, y al igual que el chillanejo, quedó a tan solo un triunfo de acompañar a su compatriota Alejandro Tabilo (28°) en el cuadro principal en Flushing Meadows.

El nacional comenzó fuera de ritmo, sin sentir la pelota y sufrió un quiebre en el segundo game par quedar 2-0 abajo. Sin embargo, ajustó rápidamente y aprovechando los errores del rival, ganó de manera increíble seis juegos consecutivos. Selló el set con un ace.

En el segundo episodio parecía que sería un trámite, porque el nacido en Arica quebró en el tercer game. Sin embargo, entregó su servicio en el sexto y de ahyí las acciones se igualaron y se tornó un partido intenso. Al final tuvieron que ir a un tiebreak, donde el ex 17 del mundo fue más certero y se lo adjudicó por un estrecho 7-5 en su primer match point.

Tras este triunfo, Garin buscará el paso al main draw ante el ganador de la llave entre los británicos Toby Samuel (110°) y Billy Harris (161°).

En caso de vencer, "Gago" volverá a disputar la fase estelar del US Open después de cuatro años, pues la última vez que lo hizo fue en 2022, cuando alcanzó la segunda ronda (cayó ante el australiano Alex de Miñaur). Tras eso, el criollo cayó en la primera ronda de la qualy en 2023, debut en la fase clasificatoria 2024 y segunda en la del año pasado.

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