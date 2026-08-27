Cristian Garin cae en la última ronda de la qualy y no podrá disputar el cuadro principal del US Open

La ilusión del tenista nacional Cristian Garin (135° del ranking ATP) de meterse en el cuadro principal del US Open se acabó luego de retirarse del encuentro ante el británico Toby Samuel (110°) en el marco de la última ronda de la qualy.

La intensa lluvia que obligó a pausar el partido en dos oportunidades terminó mermando las fuerzas del chileno, quien sufrió con la feroz remontada del inglés de 23 años, quien se impuso por parciales de 4-6, 6-4 y 5-0 en una hora y 46 minutos efectivos de compromiso.

"Gago" resolvió el primer set sin mayores inconvenientes, con dos quiebres a favor y uno en contra para tomar la delantera con un 6-4, mientras que en el segundo las acciones se detuvieron cuando el marcador estaba igualado a cuatro y con una ruptura por lado.

Cuando los jugadores pudieron retornar a la cancha, el europeo aceleró a fondo y no solamente emparejó la contienda con un 6-4, sino que además se puso 5-0 arriba en la tercera manga, antes de que las precipitaciones volvieran a causar estragos.

Sin embargo, esta vez los protagonistas no volvieron a salir ya que el oriundo de Arica decidió bajarse del cotejo, entregándole a Samuel el boleto al main draw del major estadounidense.

De momento no se conocen detalles de la decisión de Garin, quien no pudo acompañar a sus compatriotas Alejandro Tabilo y Tomás Barrios en el último Grand Slam de la temporada.

PURANOTICIA