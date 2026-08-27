Cristian Garin cae en la última ronda de la qualy y no podrá disputar el cuadro principal del US Open

El tenista chileno abandonó el partido ante el británico Toby Samuel en la última ronda clasificatoria, tras sufrir una remontada en un duelo marcado por la lluvia.
La ilusión del tenista nacional Cristian Garin (135° del ranking ATP) de meterse en el cuadro principal del US Open se acabó luego de retirarse del encuentro ante el británico Toby Samuel (110°) en el marco de la última ronda de la qualy.
La intensa lluvia que obligó a pausar el partido en dos oportunidades terminó mermando las fuerzas del chileno, quien sufrió con la feroz remontada del inglés de 23 años, quien se impuso por parciales de 4-6, 6-4 y 5-0 en una hora y 46 minutos efectivos de compromiso.
"Gago" resolvió el primer set sin mayores inconvenientes, con dos quiebres a favor y uno en contra para tomar la delantera con un 6-4, mientras que en el segundo las acciones se detuvieron cuando el marcador estaba igualado a cuatro y con una ruptura por lado.
Cuando los jugadores pudieron retornar a la cancha, el europeo aceleró a fondo y no solamente emparejó la contienda con un 6-4, sino que además se puso 5-0 arriba en la tercera manga, antes de que las precipitaciones volvieran a causar estragos.
Sin embargo, esta vez los protagonistas no volvieron a salir ya que el oriundo de Arica decidió bajarse del cotejo, entregándole a Samuel el boleto al main draw del major estadounidense.
De momento no se conocen detalles de la decisión de Garin, quien no pudo acompañar a sus compatriotas Alejandro Tabilo y Tomás Barrios en el último Grand Slam de la temporada.
PURANOTICIA