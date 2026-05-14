Cristián Garay respondió a dichos del DT de la UC contra los árbitros: "Respeto las opiniones, pero no las comparto"

El árbitro Cristián Garay, quien fue nominado para el Mundial de Norteamérica, respondió a las críticas emitidas por el entrenador de Universidad Catolica, Daniel Garnero, quien acusó que los jueces se preocupaban del físico y conocer el reglamento, pero que "a la esencia del juego le erran un montón".

En conversación con radio ADN, el réferi nacional enfatizó que "todos los árbitros comenzamos en el barrio; la historia arbitral pasa en el barrio, en canchas donde las líneas están marcadas por gente y piedras. Entonces, a los árbitros no nos falta barrio y a nosotros no nos mueve el dinero, nos mueve el fútbol. Los árbitros aman el fútbol tal como los jugadores y los entrenadores".

Si bien apuntó a que el DT de la UC lanzó sus dichos "en un momento de calentura", dejó en claro que "no estoy de acuerdo y creo que el ecosistema se daña cuando se habla de los árbitros. Respeto las opiniones, pero no las comparto".

Con respecto a los cuestionamientos por la falta de fluidez en el juego, el silbante remarcó que "depende de todos. El árbitro va a dejar jugar en la medida que se pueda, pero los jugadores tienen la responsabilidad de que el juego sea más continuo, por ejemplo, no quedándose en el suelo".

Sobre su presencia en la cita planetaria de que arranca en junio, el juez criollo relató que "estuve haciendo seminarios desde el año 2024 para el Mundial de Clubes y la Copa del Mundo. Dentro de esos seminarios fueron seleccionando árbitros y tuve la oportunidad de quedar".

"Hice un seminario en Río de Janeiro que fue bastante exigente; fueron 7 días de pruebas físicas, teóricas y médicas, en un clima hostil, con mucha humedad, porque un árbitro tiene que estar preparado para todo tipo de climas", finalizó Garay.

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