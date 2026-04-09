Cristian Garay lidera nómina de árbitros chilenos convocados para el Mundial 2026

La bandera nacional flameará de todas maneras en la próxima cita planetaria de fútbol, a pesar de que la Selección chilena no logró clasificar al Mundial 2026. El evento deportivo, que tendrá como sedes conjuntas a Estados Unidos, México y Canadá, contará con representación criolla directamente en el terreno de juego.

Durante la jornada de este jueves se dio a conocer la lista de árbitros que impartirán justicia en el certamen internacional. En dicho listado oficial, destaca la nominación del juez chileno Cristian Garay como uno de los encargados de dirigir los compromisos.

La información, que fue revelada por radio ADN, detalla que el réferi central no emprenderá el rumbo a suelo norteamericano en solitario. Lo hará acompañado por los asistentes nacionales Miguel Rocha y José Retamal, quienes conformarán su equipo arbitral en la cancha.

A este contingente se suma un cuarto integrante en labores tecnológicas. Se trata del juez Juan Lara, quien fue incluido en la nómina de quienes estarán en el VAR durante el desarrollo de la Copa del Mundo 2026.

Cabe consignar que la última vez que un compatriota se desempeñó como árbitro principal en un Mundial adulto fue hace más de una década. En aquella oportunidad, Enrique Osses impartió justicia en Brasil 2014, torneo donde dirigió los cotejos de Costa de Marfil frente a Japón y el de Italia ante Costa Rica.

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