Cristian Cuevas, la gran baja de la UC para el estreno del Claro Arena

El Tribunal de Disciplina de la ANFP le entregó la noche del martes una pésima noticia a Universidad Católica, elenco que este sábado se verá las caras con Unión Española, en el estreno del Claro Arena, nuevo estadio de los cruzados.

Lamentablemente para el conjunto estudiantil, el lateral izquierdo Cristian Cuevas no estará presente en dicho encuentro luego de que el organismo ratificara su sanción por acumulación de tarjetas amarillas.



Durante la jornada de este miércoles, se reveló que la UC haría un intento por borrar la cartulina que recibió "Cimbi" en el clásico ante Colo Colo, argumentando que el tiempo que se tomó el zurdo para servir el córner no fue excesivo.

Sin embargo, los alegatos no convencieron al Tribunal y Cuevas se perderá el debut en sociedad del remozado recinto del cuadro precordillerano.

PURANOTICIA