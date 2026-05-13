Cristián Cuevas hace potente autocrítica y reconoce que la UC ha sido "irregular" en el plano local

Cristián Cuevas no eludió la autocrítica y reconoció que en el plano local, Universidad Católica ha mostrado irregularidad en varios partidos, apuntando principalmente a los traspiés en el Claro Arena.

En conferencia de prensa, el zurdo admitió que "hemos sido muy irregulares este año, es un hecho, por algo estamos en el lugar que estamos en la tabla en el Campeonato Nacional y quedamos en la Copa de la Liga prácticamente fuera el fin de semana pasado".

En esa misma línea y apuntando a la fragilidad mostrada como dueño de casa, el "Cimbi" subrayó que "sabemos que tenemos que subir los niveles, ser autocríticos, volver al nivel que teníamos quizás el año pasado, volver a hacernos fuertes de local, que era lo que nos habíamos hecho fuerte el año pasado. No sé si llevamos cuatro o cinco partidos sin ganar acá de local".

Asimismo, el formado en O'Higgins indicó que "es totalmente diferente a lo que hemos sido en Copa Libertadores, donde hemos sacado buenos resultados de visita, algo que muchos no esperaban. Sacamos seis puntos jugando de visita en dos canchas muy difíciles".

Retomando su reflexión por el presente de la UC, el futbolista de 31 años lamentó que "muchos partidos que deberíamos haber salido más favorecidos los fuimos complicando nosotros mismos. A veces teníamos jugador más, a veces con el resultado arriba, nos terminamos complicando solos, lo que pasó el fin de semana pasado. Creo que también va de la mano con el rendimiento individual de cada jugador".

El oriundo de Rancagua enfatizó que "estar acá en Católica ya es motivacional. Personalmente, estar en el club más grande de Chile, para mí, si no te motiva te equivocaste de profesión. Jugar en el Claro Arena de local todos los partidos yo creo que sí es motivante para mí y para todos mis compañeros".

Por último, Cuevas anticipó los desafíos que tendrán durante las últimas semanas tanto en el plano nacional como internacional. "Tenemos un mes bastante cargado, pero estamos contentos de jugar tantos partidos seguidos. Eso es mérito de nosotros por haber clasificado a la Copa Libertadores el año pasado. No tengo dudas de que se vendrán cosas buenas este mes", cerró.

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