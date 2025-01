Cristián Cuevas destaca el plantel "bastante competitivo" de la UC: "Algo que no teníamos los últimos años"

Bastante conformes quedaron en Universidad Católica no solo por el debut triunfal en Copa Chile frente a Everton, sino también por lo hecho durante la pretemporada y la conformación del plantel, destacando la llegada de cuatro refuerzos: Dylan Escobar, Jhojan Valencia, Eduard Bello y Gary Medel.

Este aspecto fue valorado por Cristián Cuevas, quien en conferencia de prensa aseguró que "tenemos un plantel bastante competitivo con dos o tres jugadores por puesto, algo que no teníamos los últimos años, así que personalmente me siento contento por el equipo que hay y que se genere esa competencia que en el día a día es bueno porque saca lo mejor de cada uno".

En la misma línea, el carrilero indicó que "no sé si será el mejor plantel de los que estuve, pero siento ese ambiente y esa vibra que no sentí el año pasado. Me siento muy a gusto y cómodo, la idea de juego sale fluida y el ambiente que se generó me convence de que se van a lograr cosas importantes este año, que tenemos que creer y no dejar de trabajar, esa es la clave".

Con respecto al caso puntual de Medel, quien no sumó minutos en amistosos y tampoco frente a los "ruleteros", el mundialista sub-20 en Turquía 2013 remarcó que "nos da un plus enorme por lo que significa para el club, lo que representa y por todo lo que ha hecho en su carrera, ya sea en la selección nacional y jugando en Europa por muchos años".

Por otra parte, el "Cimbi" enfatizó que "llegamos convencidos y con harta confianza por la pretemporada que hicimos, se sacaron buenos resultados y el balance fue positivo. Estamos convencidos de la idea del profe, que esa es la manera y no tengo duda que el fin de semana haremos un buen partido, mejor que contra Everton, que vamos a sacar un resultado positivo y nos vamos a quedar con los tres puntos".

