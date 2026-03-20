Crisis en la ANFP: fallido “golpe de Estado” se suma a millonaria estafa por derechos de la Segunda División

Nuevo golpe para la ANFP. Es que al intento de un "golpe de Estado" en el último Consejo de Presidentes, ahora se sumó que el organismo de Quilín sufrió una estafa.

Según dio a conocer The Clinic, el miércoles el ente rector del balompié nacional se querelló por giro doloso de cheque contra Vanessa Guzmán Vicencio, representante legal de la compañía M20 Sports, que en 2022 compró los derechos nominales de la Segunda División Profesional.

Sin embargo, en los estados financieros de la ANFP aparece un ingreso de 52 millones de pesos de la empresa que nunca se concretó, de acuerdo a la querella.

Debido a esto, la entidad acudió a la Justicia y la audiencia de formalización se realizará el próximo 5 de junio en el Juzgado de Garantía de Chillán.

Consignar que para este 2026 la Segunda División Profesional sigue sin un patrocinador principal que le otorgue un nombre a la competencia, como lo fue desde 2024 la Liga 2D.

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