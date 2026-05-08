Crack de San Luis de Quillota permanece hospitalizado tras sufrir descompensación

San Luis de Quillota informó este viernes respecto al estado de salud del jugador Gonzalo Bustos, quien sufrió una descompensación mientras participaba en una actividad social desarrollada en la sede del club.

A través de un comunicado, la institución “canaria” señaló que el hecho ocurrió durante la jornada del jueves, momento en que el futbolista debió recibir atención médica inmediata por parte de personal de salud presente en el lugar.

Posteriormente, el mediocampista fue trasladado hasta el Hospital Biprovincial Quillota - Petorca, recinto asistencial donde permanece hospitalizado.

"Se realizarán los exámenes correspondientes en el mencionado recinto para determinar las causas de la afección de salud”, indicó San Luis de Quillota mediante el escrito difundido a medios de comunicación e hinchas.

Por ahora, desde el club no se han entregado mayores antecedentes respecto al diagnóstico del jugador ni sobre su evolución médica.

En lo netamente futbolístico, el elenco que dirige Humberto Suazo volverá a jugar este domingo 10 de mayo cuando visite a Antofagasta por la fecha 11 de la Primera B.

PURANOTICIA