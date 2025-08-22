Crack de Coquimbo y actitud del plantel pese a cómoda ventaja: "Sigue siendo una final"

Desde hace rato que Coquimbo Unido dejó de ser sorpresa y es el gran candidato para conquistar el título del Campeonato nacional 2025, pues el cuadro "pirata" ya le sacó nueve puntos de ventaja a su escolta Universidad de Chile en la recta final del certamen.

En el conjunto aurinegro ahora se alistan para visitar este sábado a Audax Italiano, por la 21° fecha, en un duelo que asoma clave por la corona, debido a que el elenco floridano marcha tercero.

Frente a esto, Matías Palavecino, volante y figura del equipo nortino, aseguró que "sigue siendo una final, independiente del rival que esté. Vamos a ir a hacer nuestro trabajo. No cambiamos nada".

Además, desestimó que la situación vivida por su escolta Universidad de Chile en Argentina sea factor: "Lo que pase con la U y eso no estamos informados, hoy dependemos de nosotros y lo que pase afuera no nos interesa mucho. Lo más importante es la unión y cómo lo venimos haciendo".

"Tenemos una pequeña diferencia, pero no le damos mucha importancia. Venimos por un buen camino, vamos paso a paso y queremos seguir por la senda del triunfo", añadió.

Por último, sobre su roll, Palavecino sostuvo que "van a tratar de taparme, pero el equipo confía en mí, sabe dónde me muevo y aprovechar donde ellos desajusten. Ojalá pueda ayudar, trataré de buscar mis espacios atrás de los volantes".

PURANOTICIA